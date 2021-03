Ein Parkplatz für jede Wohnung

Mühlhausen. Wettbewerb zur Umgestaltung An der Burg in Mühlhausen hat begonnen. Baubeginn wohl im kommenden Jahr. Mit über elf Millionen Euro liegt der Fokus auf der Umgestaltung des Wohnkomplexes.

Der Architektenwettbewerb für die Umgestaltung des Gebiets zwischen An der Burg und der Feldstraße hat begonnen. Bis Ende Mai haben Architektenbüros aus ganz Europa jetzt Zeit, einen Entwurf sowohl für den Gebäudekomplex an der Burg als auch für die Freifläche zwischen Supermarkt und Schule einzureichen. Sollten mehr als 20 Konzepte eingehen, die die vorgegebenen Kriterien erfüllen, wird ausgelost. „Mehr können wir in dem Umfang nicht auswerten“, sagt der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) in Mühlhausen, Frank Spangenberg.