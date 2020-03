Mühlhausen. Albert und Einstein sind etwa ein Jahr alt und an ein Leben in einem in Freien stehenden Stall gewöhnt

Ein Zuhause für zwei Osterhasen

Das Tierheim Mühlhausen ist in dieser Woche auf der Suche nach einem Zuhause für die „Osterhasen“ Albert und Einstein.

Die beiden Kaninchen zogen nach einer Beschlagnahmung Anfang August 2019 ins Möhrchendorf des Mühlhäuser Tierheims. Die Brüder sind jetzt etwa ein Jahr alt und kastriert, heißt es von Tierheim-Mitarbeiterin Katharina Funk. Die beiden Kaninchen würden nur gemeinsam vermittelt.

„Vielleicht können die kastrierten Buben in einer vorhanden Kaninchengruppe integriert werden, ansonsten genießen sie auch gerne das Leben zu zweit“, so Katharina Funk. Das Tierheim sucht ein artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Rennen, zum Hakenschlagen und zum Buddeln. „Kaninchen sind sogenannte Fluchttiere und eignen sich daher nicht wie so oft vermutet als Kuschelpartner für Kinder.“ Die weißen Langohren seien an die ganzjährige Haltung im Freien gewöhnt. Voraussetzung ist aber ein isolierter Stall.

Albert und Einstein gehören zu der Rasse der Russenkaninchen, also zu einer größeren Rasse. „Die Geschwister sind unzertrennlich und verbringen Tag und Nacht gemeinsam. Es wird gespielt, getobt und anschließend gemeinsam eingeschlafen“, informiert das Tierheim. Ausgiebiges Kuscheln und Putzen gehört ebenfalls fest zu Alberts und Einsteins Tagesablauf.

Katharina Funk weist darauf hin, dass aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie spontane Besuche im Tierheim in der Industriestraße nicht möglich sind. Bei Fragen zu den Schützlingen mögen sich Interessenten bitte telefonisch oder über die Facebook-Seite an das Mühlhäuser Tierheim wenden. Auch weiterhin nimmt die Einrichtung Tiere aus der Stadt Mühlhausen sowie aus den Vertragsgemeinden des Tierheims auf. Für diese Fälle sei man weiterhin zuständig.

Tierheim Mühlhausen, Kontakt über Telefon: 03601/ 44 07 11.