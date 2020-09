Eine Reise mit Apfel, Mango, Nudel und Karotte: Erzieher in Mühlhausen schreibt Kochbuch für Kinder

Nico Weinschenk aus Dachwig, der als sonderpädagogische Fachkraft an der Gemeinschaftsschule des Vereins Diakonie Doppelpunkt am Mühlhäuser Schillerweg arbeitet, veröffentlichte als Nicolino Schmatz das „Geschichten-Kochbuch“ für Kinder.

Nico Weinschenk, der an der Gemeinschaftsschule des Vereins Diakonie Doppelpunkt am Mühlhäuser Schillerweg als Sonderpädagoge arbeitet, will mit Kindern kochen. Und dafür, so meint er, ist man (fast) nie zu klein. „Schon Einjährige können in einer Küche tätig werden.“ Da geht es um Kleinigkeiten, vor allem aber darum, den Wert der Lebensmittel schätzen zu lernen. I