Allerhand Uhren ticken in der Werkstatt des leidenschaftlichen Sammlers und Restaurateurs Lothar Döring in Schierschwende.

Eine tickende Leidenschaft

Werden die Uhren in der Nacht zum Sonntag nun vor- oder zurückgestellt? Die immer wieder aufkommende Frage bei der Umstellung auf die Sommerzeit, lässt auch Lothar Döring einen kurzen Moment wanken. Dabei sollte er es doch am besten wissen, zumal der Schierschwender schon seit Tagen an der Uhr dreht. Schließlich ticken im Hause Döring nahezu an jeder Wand und in jeder Ecke die verschiedensten Chronometer. Einige unter den weit über 50 Exemplaren haben den Leuten schon vor mehr als 150 Jahren angezeigt, was die Stunde geschlagen hat. Und jetzt werden die Uhren wieder eine Stunde vor auf die mitteleuropäische Sommerzeit gestellt.

Dass vielen der ursprünglich ausgedienten Uhren überhaupt ein zweites Leben geschenkt werden konnte, haben sie Lothar Döring zu verdanken. Seit etwa 20 Jahren ist der gelernte Mechaniker nicht nur leidenschaftlicher Uhrensammler, sondern er repariert und restauriert die historischen Zeitmesser zu wahren Schmuckstücken. Sie werden zunächst in ihre Einzelteile zerlegt und gereinigt, ehe sie wieder zusammengesetzt und mit einem erneuerten Zahnrädchen oder einer Feder wieder zum Laufen gebracht werden. „Uhren haben mich schon immer fasziniert.“ Auch eine Hauptuhr aus den Hallen des einstigen Strumpffabrikanten Esda Diedorf gehört zur Sammlung Besonders haben es dem 56-Jährigen die alten Regulatoren angetan, deren Gehäuse aus Holz gefertigt wurden. Das erste Exemplar habe er von seinem Schwiegervater Willibald Vogt aus Bickenriede geschenkt bekommen. Aus dieser „Erbschaft“ entwickelte sich im Laufe der Zeit eine immer größer gewordene Sammlung. Von der Wohnzimmeruhr mit Westminster Klang, der märchenhaft anmutenden großen Standuhr bis hin zur mitunter kitschigen Kuckucksuhr ist alles vertreten. Und wenn Lothar Döring über Flohmärkte geht, dann liegt sein Fokus auf den alten Taktgebern der Menschheit. Sofort sind seine Gedanken dabei, wie er ihnen neues Leben einhauchen kann. „Ich suche die mechanischen Uhren, keine batteriebetriebenen oder funkferngesteuerten.“ Ein besonderer Glücksfund gelang ihm einmal mit einer Lackschilduhr aus Schwarzwälder Produktion aus dem frühen 19. Jahrhundert, die bereits mit einem Wecker versehen war. Selbst den dreijährigen Enkel Luca lassen Opas Uhren nicht mehr los. Zu Weihnachten habe er nicht sonderlich Wert auf Spielzeug gelegt, sondern sich vor allem an den Kuckucksuhren erfreut. Zur Sammlung von Lothar Döring gehört aber auch eine sogenannte Mutteruhr. Und zwar handelt es sich dabei um die Hauptuhr, die einstmals zahlreiche Neben- und Tochteruhren in den Fabrikhallen und Fluren der Strumpfwarenfabrik Esda Diedorf gesteuert hatte. Das seltene Exemplar der Herstellerfirma Franz Seidler aus Dresden mit der Inventarnummer 9144 hatte der Schierschwender bei der Abwicklung des traditionsreichen Eichsfelder Betriebes nach der Wende in letzter Minute vor der Verschrottung retten können. Wenn sich vielleicht noch zwei oder drei passende Exemplare an Nebenuhren ausfindig machen könnten, dann würde der eifrige Tüftler auch jene besondere Uhrenanlage wieder einmal aufleben lassen. Dies sei ein Projekt für spätere Zeiten, winkt er vorerst ab. Denn der Mann mit der tickenden Leidenschaft wird momentan beruflich besonders gefordert, damit im Gesundheitswesen vieles im Takt bleibt. Lothar Döring stellt in einer Wanfrieder Spezialfirma als Mechaniker medizinische Instrumente her. Genauigkeit sei auch hier das höchste Gebot, egal ob zur Winter- oder Sommerzeit.