Mit ihrer ultimativen Ossilesung holten Dominik Bartels (links) und Jörg Schwedler im Kultur- und Kongresszentrum ihr Publikum in die Zeit vor der Wende zurück.

Bad Langensalza. Dominik Bartels und Jörg Schwedler lassen DDR-Zeiten in Bad Langensalza bei ultimativen Ossilesung lebendig werden.

Eine versunkene Welt taucht in Langensalza wieder auf

Kindheit und Jugend in der DDR: Ganz ohne Hypnose gelang Dominik Bartels und Jörg Schwedler am Donnerstagabend im Kultur- und Kongresszentrum (KKZ) die Rückführung eines ganzen Saals voller Zuhörer in die Zeit vor der Wende. Unter einer großen FDJ-Fahne sitzend, ließen sie, locker-witzig plaudernd, dann wieder eigene Texte lesend, Szenen aus einer versunkenen Welt lebendig werden.

Da waren sie wieder: die Vorliebe so manchen Ossis für Bier (142 Liter jährlich pro Kopf), Blauen Würger und Kumpeltod. Nuth zum Schnüffeln und die berüchtigte Karo, die den Genuss von Gras unnötig machte. Kuba-Orangen, deren strohige Struktur sich hervorragend als Baustoff eignete …Dann die Jugendweihe, die endlich den begehrten Kassettenrecorder KR 660 in Reichweite rückte! Worauf nervenaufreibende Nächte folgten, in denen man versuchte, Musik aus dem Westrundfunk aufzunehmen, Bandsalat und vom quatschenden Moderator versaute Titel inklusive. Fest steht aber: Die eigens fürs große Familienbesäufnis besorgten Schokoladen-Waffelbecher schmeckten prima – auch später, mit Eierlikör. Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion, kurz UTP: Die einen stellten Römersandalen her, die anderen gossen Betonplatten fürs WBS70 (Wohnungsbausystem 70), wieder andere legten Gehwegplatten, montierten die Drähte von Eierschneidern oder produzierten Lockenstäbe für Angola und Mosambique. Lockenstäbe für Afrika – selbst Bartels und Schwedler müssen lachen. Großartig auch die Nachrichtensendung der Aktuellen Kamera, 30 Jahre nach der Übernahme der BRD durch die DDR: Frau Merkel hält eine alternativlose Rede in der Erich-Honecker-Stadt Saarbrücken. Und angesichts der 15-jährigen Wartezeit auf einen VW Trabant betont der Sprecher den Nachhaltigkeitsgedanken der DDR-Wirtschaft. Klar, Übertreibung gehört zum Kabarett. Ob es aber den sadistischen Sportlehrer wirklich gab, der mittels einer Nadel unterm Hintern die Kletterer an der Stange zu motivieren versuchte?