Erprobungsraum Langensalza lädt zum Straßenfest

Bad Langensalza. Das Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen wird um sechs Jahre verlängert. Zudem wird Friedrich Berger ins Pfarramt eingeführt.

Der Erprobungsraum Langensalza wird für weitere sechs Jahre in Bad Langensalza und den Orten des Altkreises Langensalza unterwegs sein. Die Synode des Kirchenkreises Mühlhausen hat das Projekt verlängert. Zugleich wird Friedrich Berger in die dazugehörige Pfarrstelle eingeführt. Beides soll diesen Freitag, 8. Juli, mit einem Fest in der Mühlhäuser Straße gefeiert werden. „Raum geben und Freude teilen“ ist das Motto des Erprobungsraums. Friedrich Berger, Hanne Lasch und Nick Böttner sind Ansprechpartner wenn es darum geht, Ideen zu verwirklichen, Neues auszuprobieren, Gemeinschaft zu organisieren.

Eine exakte Definition des Erprobungsraums ist auch für Friedrich Berger nicht einfach. „Ich beschreibe das Projekt fast täglich neu. Wichtig ist die Grundhaltung: Wir wollen den Menschen Mut machen zum Erproben, wir suchen das Miteinander in der Stadt und auf den Dörfern. Es geht um Nachbarschaftshilfe, Musik, Kunst, Leben und Tod. Im Prinzip werden alle Lebensthemen abgedeckt“, sagt er.

Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr. Zunächst wird Friedrich Berger von Superintendent Andreas Piontek ins Pfarramt eingeführt, es folgt eine Andacht. Ab 18 Uhr spielt das Gesangsduo „Freistimmig“ mit Yvonne Waclawczyk und Anja Wurschi. 19 Uhr spielt „Carosh Bendt“ alias Nick Böttner. 20 Uhr betritt die Liedermacherin Friederike die Bühne.

Die Bühne ist ein multifunktioneller Anhänger, der künftig auch als mobiler Gastraum zum Einsatz kommen soll, wie Friedrich Berger verrät. Kulinarisch werden die Gäste vom Café Schwesterherz und dem Restaurant Ratswaage versorgt.