Kammerforst. Erst fuhr ein Mann in Kammerforst der Polizei davon, dann kam er doch ins Gefängnis.

Erst Verfolgungsjagd, dann Gefängnis

Ein 52-Jähriger hat am Donnerstag versucht einer Verkehrskontrolle der Polizei in Kammerforst (Unstrut-Hainich-Kreis) zu entkommen und eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 17 Uhr am Ortseingang Gas gegeben, weil er nicht kontrolliert werden wollte.

Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei Richtung Ortsmitte und verlor auf einem Wirtschaftsweg nach Flarcheim die Kontrolle über sein Auto. Er krachte gegen einen Holzstapel. Der Mann verletzte sich leicht. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Er kam noch am Abend ins Gefängnis.