Erstmals eine Frau an der Spitze der Mühlhäuser Rotaryclubs

Mühlhausen. Steffi Busch führt Mühlhausens Rotary-Club. Was hat der Club im vergangenen Jahr geleistet?

Der Rotaryclub Mühlhausen wird nun von Steffi Busch geführt. Jetzt gab es im Beisein von Gästen aus Münster den alljährlichen Ämterwechsel.

Präsident Karl-Heinz Leister aus Faulungen, der den Serviceclub im vergangenen Jahr führte, blickte auf ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Die wöchentlichen Treffen des Clubs konnten wegen der Pandemie zeitweise nicht wie gewohnt stattfinden. Diese Zeit nutzte der Club, um sich auf digitalem Wege zu treffen. Dies ermöglichte auch die Teilnahme von Mitgliedern, die außerhalb Thüringens arbeiten.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fast 50.000 Euro für Opfer von Krieg und Überschwemmung

Den Krisen der Zeit stellte sich auch der Rotaryclub: Die Überschwemmungen im Ahrtal und den Ukraine-Krieg nahmen die Rotarier zum Anlass, schnell und nachhaltig zu helfen. Fast 50.000 Euro sammelten die Mitglieder für die Bewältigung beider Katastrophen.

Dem gewählten Jahresthema der Nachhaltigkeit wurde man mit Baumpflanzungen im Stadtwald und im Park an der Burg gerecht. Zudem gab es für 24 Kindergärten im Landkreis Bücherpakete. In der Nachfolge von Karl-Heinz Leister steht mit der promovierten Medizinerin Steffi Busch aus Mühlhausen erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Mühlhäuser Rotaryclubs eine Frau als Präsidentin an der Spitze. Der festliche Abend bot auch den Rahmen für die Aufnahme von Manuela Zeuch aus Mühlhausen als nun 38. Mitglied. Die Unternehmerin und Lehrerin ist die dritte Frau im Club. Der Mühlhäuser Helge Wittmann wurde für sein großes Engagement für die Arbeit des Rotaryclubs mit dem „Paul-Harris-Fellow“ ausgezeichnet.