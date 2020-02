Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Etiketten für den Bestand der Mühlhäuser Bibliothek

Bequemer sollen Ausleihe und Rückgabe in der Stadtbibliothek in der Jakobikirche werden – und den Mitarbeiter mehr Zeit für die Beratung der Nutzer lassen. Möglich wird dies durch die Umstellung auf RFID-Technik, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung. Die Technik, die sich bundesweit bewährt habe, soll nun auch in Mühlhausen eingesetzt werden. Dafür sei es erforderlich, die Bestände – rund 70.000 Medien – umzurüsten. Die Stadtbibliothek sucht dafür Helfer, die zwischen Freitag, 28. Februar, 12.30 Uhr, und Sonntag, 1. März, 16 Uhr, für mindestens zwei Stunden zupacken können. In Teams mit Mitarbeitern der Stadtbibliothek sollen sie Bücher aus den Regalen nehmen, Etiketten einkleben, scannen, zurückstellen. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon: 03601/452450 oder per E-Mail: stadtbibliothek@muehlhausen.de oder vor Ort in der Stadtbibliothek melden. „Die Umstellung auf RFID-Technik ist ein wichtiger Schritt, um unsere Stadtbibliothek modern zu halten. Um das rasch und ohne lange Schließzeiten durchführen zu können, brauchen wir viel Unterstützung“, wird Helge Wittmann, Leiter des Fachbereichs Stadtbibliothek/Stadtarchiv, in einer Mitteilung der Stadt zitiert.