Eugen Ruge mit Roman in Mühlhausen

Der im Ural geborene Schriftsteller Eugen Ruge wird in Mühlhausen zu einer Lesung erwartet. In der Stadtbibliothek wird er am 26. Februar sein aktuelles Buch „Metropol“ vorstellen. Nachdem seine Geschichte „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ international erfolgreich war und der Autor unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, kehrt Eugen Ruge zurück zur Geschichte seiner Familie und präsentiert einen Roman, der im Moskau des Jahres 1936 spielt. Aus dem Inhalt: Die deutsche Kommunistin Charlotte ist der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem Mann und der jungen Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue Heimat Sowjetunion. Die Hitze ist überwältigend, Stalins Strände sind schmal und steinig und die Reisenden bald beherrscht von einer Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird. Es verbindet sie mehr, als sich auf den ersten Blick erschließt: Sie sind Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Komintern.

Lesung mit Eugen Ruge aus dem Roman Metropol, 26. Februar, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek Mühlhausen, Eintritt 12 Euro.