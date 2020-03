Bad Langensalza. Bestellungen können per Telefon aufgegeben werden, der Dienst für Einwohner der Kurstadt ist kostenlos

Fahrschule in Bad Langensalza bietet Einkaufshilfe

Für Menschen, die wegen der Corona-Epidemie zuhause bleiben müssen oder wollen, bietet die Fahrschule Warschun aus der Kurstadt Bad Langensalza nun auch einen kostenlosen Einkaufsservice an. Wie Inhaber Lothar Warschun mitteilt, wolle man damit Mitmenschen helfen, die wegen der aktuellen Situation soziale Kontakte meiden müssten und damit auch kaum Gelegenheit hätten, sich mit Lebensmitteln oder anderen Waren zu versorgen. Unter der Telefonnummer (03603) 846120 könnten sich Betroffene, die zu diesem Personenkreis gehören, montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr an die Fahrschule wenden. Dort werden die Bestellungen aufgenommen und anschließend die Einkäufe erledigt und nach Hause gebracht, so die Mitteilung der Fahrschule. Besonders aufgerufen, soziale Kontakte zu vermeiden, ist eine Risikogruppe, zu der besonder ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gehören.