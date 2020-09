Feuer in zwei Häusern: Rund 175.000 Euro Schaden bei Brand in Hüpstedt

In Hüpstedt im Unterdorf richtete ein Feuer am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen Schaden von insgesamt etwa 175.000 Euro an. Aus noch ungeklärter Ursache brannte es im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Auf dem benachbarten Grundstück stand die Terrasse in Flammen. Was zu dem Brand führte und wo das Feuer seinen Ursprung hatte, muss die Polizei noch klären. Personen wurden nicht verletzt.

Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Die Fahrerin eines Opel fuhr am Montag gegen 7.50 Uhr auf der Ammerschen Landstraße aus Richtung Ammern. Als der vor ihr befindliche Renault anhalten musste, kam die 19-jährige Opel-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Renault auf einen weiteren, davor haltenden Opel geschoben. Verletzt wurde niemand. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

