Feuer zerstört Wohnhaus in Lengenfeld - Nachlöscharbeiten dauern an

Als die Freiwilligen Feuerwehren am Dienstagvormittag am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen schon aus den Dachfenstern des Wohnhauses am Kirchberg in Lengenfeld unterm Stein. Gegen 10.30 Uhr waren die Einsatzkräfte aus der Ortschaft im Südeichsfeld gemeinsam mit den Wehren aus Diedorf und Struth mit deren Drehleiter alarmiert worden.