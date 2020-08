Mühlhausen. Ein Mann konnte sich aus dem Bach in Mühlhausen nicht selbst befreien. Die Feuerwehr rückte aus.

Feuerwehr rettet 40-jährigen Mann aus dem Pöpperöder Bach

Ein 40-Jähriger musste am Montagabend von der Feuerwehr aus dem Pöpperöder Bach in Mühlhausen befreit werden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Hanfsack ins Wasser gefallen und konnte sich nicht von selber aus dem Wasser helfen.

Der Mann sei angetrunken gewesen und habe unter Drogeneinfluss gestanden, als er im Wasser von der Feuerwehr gefunden wurde.

Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.