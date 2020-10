Feuerwehren in Nottertal-Heilinger Höhen wachsen zusammen

Mit der Gründung der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen zu Jahresanfang gehören nun auch sechs freiwillige Feuerwehren zusammen. Die insgesamt 108 Mitglieder sollten am vergangenen Wochenende einen neuen Stadtbrandmeister und dessen Stellvertreter wählen. Doch genau wie beim ersten Versuch im März musste die Wahl coronabedingt abgesagt werden.

Der Posten bleibt vorerst vakant. Die kommissarische Leitung der Feuerwehren übernehmen derzeit Dirk Hirsch aus Schlotheim und Pascal Schwabe aus Obermehler. Beide haben sich um das Amt des Stadtbrandmeisters beworben. „Damit wir nach einer erfolgreichen Wahl beide auf dem neuesten Stand sind, machen wir das zusammen“, sagt Dirk Hirsch, der bereits von 2005 bis 2019 Stadtbrandmeister von Schlotheim war.

Die größte Herausforderung seit Gründung der Landgemeinde: Die Feuerwehren müssen zu einem Team zusammenwachsen. Neu geordnet wurde zum Beispiel schon der Alarmierungsplan. Der legt fest, welche Wehr bei welchem Stichwort in welchen Ort ausrückt, erklärt Dirk Hirsch.

Wird beispielsweise zu einem Mülltonnenbrand in Issersheilingen gerufen, würden die Einsatzkräfte aus Bothenheilingen informiert, weil Issersheilingen selbst keine Feuerwehr hat. Fällt der Brand größer aus, würde Schlotheim dazu kommen.

Einheitliche Einsatzkleidungin zentralem Lager

Um im Ernstfall dann zusammen und vor allem schnell agieren zu können, müsse man die Arbeits- und Vorgehensweise der jeweils anderen Wehr kennen und die Technik auf den unterschiedlichen Fahrzeugen bedienen können, sagt Dirk Hirsch.

Dafür sorgen sollen unter anderem gemeinsame Aus- und Weiterbildungen auf der Wache in Schlotheim. Dazu werden grundsätzlich immer alle 108 Mitglieder eingeladen. „Ich würde mir wünschen, dass aus allen Feuerwehren immer mindestens einer kommt“, erklärt Hirsch.

Noch aus Zeiten der Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim kenne man sich zwar untereinander, es sei aber wichtig, dass sich alle mit der neuen Zusammengehörigkeit identifizieren. Das soll unter anderem einheitliche Einsatzkleidung bewirken. Die sei bisher noch von Wehr zu Wehr unterschiedlich, teilweise sogar von Mann zu Mann. Während in einigen Spinden bereits neue Jacken hängen, müssen sich andere mit älteren Modellen zufrieden geben, die mitunter auch noch von anderen Herstellern kommen.

Nach und nach soll nun einheitliche Kleidung und auch Ausrüstung bestellt werden – zusammen. So soll später ein zentrales Kleidungslager entstehen. Die gleiche Vision hat Dirk Hirsch auch von einem Schlauchlager inklusive Schlauchpflegeanlage. Die sei dringend notwendig. Denn bisher müssen alle Feuerwehren der Landgemeinde ihre schmutzigen Schläuche nach Mühlhausen fahren, um sie dort kostenpflichtig reinigen zu lassen.

Noch viele Baustellenin den einzelnen Gerätehäusern

Auch an anderen Stellen in den Feuerwehrgerätehäusern hakt es. So brauche Obermehler dringend ein neues Fahrzeug, sagt Hirsch. Derzeit stehe dort ein Auto aus Schlotheim, damit die Wehr überhaupt einsatzfähig sein kann. Auch in Bothenheilingen und Neunheiligen seien die veralteten Fahrzeuge keine Dauerlösung. Das größte Problem sei allerdings das Gerätehaus in Schlotheim, das einer Generalsanierung bedürfte.

Personell seien die Wachen unterschiedlich aufgestellt. Während sie in Bothenheilingen und Neunheilingen noch gut besetzt seien, sei die Feuerwehr in Hohenbergen an der Grenze des Schaffbaren. Man tue sich allerdings schwer damit, die Wache zu schließen. Die Kameraden dort seien engagiert und verfügten über die erforderliche Ortskenntnis, sagt Dirk Hirsch.

„Trotz aller Baustellen und Probleme sind wir hier auf einem wirklich guten Weg“, stellt er fest. Und das sei zuallererst bei der Gemeinschaft und für eine gute Zusammenarbeit essenziell.