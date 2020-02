Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fichten werden gefällt

Die serbischen Fichten werden in dieser Woche auf dem Neuen Friedhof in Mühlhausen gefällt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die lang anhaltende Trockenheit und der Borkenkäferbefall in den letzten beiden Jahren hätten den Fichten entlang des Hauptwegs zugesetzt. Ein erheblicher Teil von ihnen sei bereits abgestorben und müsse deshalb gefällt werden. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz werde die Allee per Ersatzpflanzung jedoch komplett wiederhergestellt.

Auch die prägende Hängebuche vor dem Eingang zum Neuen Friedhof sei nicht zu retten, hieß es schon letzte Woche aus dem Rathaus. Insgesamt 200 Bäume auf dem Areal seien so geschädigt, dass ihre Fällung drohe. Betroffen seien Laub- und Nadelbäume gleichermaßen. Nicht alle könnten eins zu eins ersetzt werden.