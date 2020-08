Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzspritze für Verein Lebensbrücke in Mühlhausen

Mit 180.000 Euro sichert der Unstrut-Hainich-Kreis die Arbeit der psychosozialen Beratungsstelle für Suchtkranke, Suchtgefährdete und Angehörige der Suchthilfe.

Besonders in Zeiten der Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften gewinnen Suchtprävention und Gesundheitsförderung noch stärker an Bedeutung, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Psychosoziale Belastungsfaktoren nehmen zu und führen nicht selten zu Krankheit, Angst und Stress oder zu einer Suchterkrankung. Auch in Schulen zeige sich ein steigender Bedarf an Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention, die im Fokus der Aufgaben der Beratungsstelle stehen.

Seit fast 30 Jahren arbeitet der Verein Lebensbrücke in Mühlhausen und unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige in verschiedenen Lebensbereichen. Mehr als 80.000 Euro fließen hier in Personalkosten mit dem Ziel, Betroffene mit psychischer Störung gesellschaftlich zu integrieren. Durch verschiedene ambulante, teilstationäre und stationäre Dienste und Einrichtungen sowie Selbsthilfe- und Serviceangebote unterstützt und begleitet die Lebensbrücke diese Menschen in ihrem selbstbestimmten Leben in gewohntem Umfeld.