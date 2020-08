Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Firmen der Hainich-Region präsentieren sich auf Berufsmesse

Die Messe „Beruf, Bildung, Karriere – Jobs in der Region“ im Unstrut-Hainich-Kreis findet trotz der Corona-Beschränkungen statt. Wie das Landratsamt mitteilt, läuft sie am 26. September zum zweiten Mal in der Sporthalle der Berufsschule in Görmar von 10 bis 15 Uhr. Die Messe richte sich vor allem an Menschen, die beruflich in die Region zurückkommen wollen und an Arbeitskräfte, die sich neu orientieren oder wieder ins Arbeitsleben einsteigen wollen. Auch die Ausbildung von Fachkräften in der Region ist ein Thema.

Wegen der besonderen Umstände in diesem Jahr werde überdies die Zielgruppe der Berufsstarter explizit angesprochen, heißt es in der Ankündigung. Bislang hätten sich 49 Betriebe, Hochschulen, Institutionen und Bildungsreinrichtungen angemeldet, um sich und ihre Angebote präsentieren.

Mehr Infos im Internet unter www.bbk-region.de