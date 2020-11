In den USA wurde gestern Thanksgiving gefeiert. Das stand unter keinem so richtig guten Stern. Thanksgiving ist für viele Menschen dort das wichtigste Familienfest des Jahres, dafür reisen sie durchs ganze Land. In diesem Jahr gibt es da aber das Problem, dass die Thanksgiving-Familientreffen potenziell zu massenhaften Corona-Ausbrüchen führen.

Zum Glück fand aber auch in diesem Jahr eine Tradition statt, die mit all ihrer Absurdität so einiges wett macht: die Begnadigung eines Truthahns durch den Präsidenten. Seit den 1940er Jahren haben US-Präsidenten immer mal wieder den Truthahn, der eigentlich auf dem Esstisch landen sollte, vor dem Tod bewahrt, angeblich angefangen mit Abraham Lincoln, dessen Sohn Mitleid mit dem Tier hatte. Aber erst mit George W. Bush gab es dann eine offizielle Zeremonie.

Und so hat auch in diesem Jahr der Nationale Truthahn-Verband (ja, den gibt es) dem Präsidenten ein weißgefiedertes Monstrum an Truthahn vorgesetzt, um von ihm eine präsidentielle Begnadigung zu erhalten. Was der flugunfähige Vogel verbrochen hat, ist unklar. Erst bekam er aber noch einen lustigen Namen, in diesem Fall Corn, also Getreide. Warum auch immer. Den Rest seines vermutlich eher kurzen Lebens verbringt Corn nun übrigens an der Iowa State University. Vielleicht lernt er da noch das eine oder andere.