Flo sucht ein neues Zuhause

Seit dem vergangenen September ist Kater Flo in Obhut des Mühlhäuser Tierheims. Wie Katharina Funk vom Tierheim mitteilt, wurde der damals etwa drei Monate alte Kater in einer Gartenanlage in Mühlhausen gefunden. Bei seiner Ankunft im Tierheim war Flo sehr krank: Starker Katzenschnupfen, eine eitrige Ohrenentzündung und ein gebrochenes Vorderpfötchen plagten das junge Tier. Der Bruch war bereits verwachsen und konnte nicht mehr operieren. Das sieht man noch heute am Gangbild des Katers. Es hindert ihn aber nicht am Spielen und Toben. Aus der akuten Ohrenentzündung ist ein chronisches Leiden geworden, das jedoch mit Tropfen behandelt werden kann. Laut Tierarzt sei es möglich, die Tropfen irgendwann ganz abzusetzen. Flo ist ein anhänglicher und verschmuster Kater und strotzt vor Lebensfreude. Der grau-weiße Kater nutzt die Möglichkeit zum Freigang im Tierheim nicht, die Vermittlung als reiner Stubentiger wäre laut Tierheim deshalb vorstellbar.

Gmp jtu lbtusjfsu voe wfstufiu tjdi bvthftqspdifo hvu nju boefsfo Lbu{fo voe Lbufso/ Wjfmf Kvohujfsf ibu fs xåisfoe tfjoft Bvgfouibmuft jn Ujfsifjn tdipo bvt{jfifo tfifo/ Ovo tpmm bvdi fs foemjdi eýsgfo/ =fn?Xfs Joufsfttf ibu- Gmp lfoofo{vmfsofo- lboo tjdi cfjn Ujfsifjn voufs efs Ovnnfs 14712 0 551822 nfmefo/ =0fn?