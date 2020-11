France-Mobil in Mühlhausen: „Wie ein Sechser im Lotto“

Mühlhausen. Das France-Mobil hat am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen Halt gemacht. Spielerisch erkunden die Kinder die französische Sprache.

Ludivine Aubras bringt Begeisterung in die Klasse. Die Französin aus La Reunion studiert Germanistik und arbeitet für das Deutsch-Französische Jugendwerk. Sie besucht mit dem sogenannten France-Mobil Schulen und Kindergärten, nun auch das Evangelische Schulzentrum in Mühlhausen. Spiele, Musik, Bewegung sollen bei den Kindern Freude für die französische Sprache wecken. „Wir müssen unbedingt etwas dafür tun, dass die Kinder Französisch lernen wollen und Freude daran haben“, so Französischlehrerin Anne-Sophie Gozé-Diemar. „Dieses France-Mobil für unsere Schule zu gewinnen ist wie ein Sechser im Lotto.“