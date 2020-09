Fröhliches Sorgen-Wegwerfen

Benjamin Themel Benjamin Themel, Pfarrer in Ammern, Reiser, Kaisershagen, Windeberg und Saalfeld sowie Schulpfarrer am Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen.

Benjamin Themel, Pfarrer in Ammern, Reiser, Kaisershagen, Windeberg und Saalfeld sowie Schulpfarrer am Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen, über den Umgang mit Sorgen.

Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da?

Liebe Leserinnen und Leser, viele von uns können diesen Schlager mitsingen, nicht nur, weil die Melodie im Ohr ist, sondern auch weil der Text uns einstimmen lässt.

Jeder kennt das: Man wacht morgens auf – und die Sorgen sind wieder oder noch da. Wie gehe ich mit meinen Sorgen um?

Eine mögliche Antwort bietet der Spruch, der uns die kommende Woche begleiten soll: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Auf ihn werfen? Klingt das nicht zu einfach, naiv, und wie soll das überhaupt funktionieren?

In einem ersten Schritt heißt das für mich, dass ich zu meinen Sorgen stehe. Ehe ich sie wegwerfe, muss ich sie aufnehmen und annehmen. Ich wache ja immerhin mit ihnen auf.

In einem zweiten Schritt fasse ich den Mut, über sie zu reden. Oft merke ich bei mir und bei anderen, wir reden nicht über unsere Sorgen: Wenn ich mir Sorgen um meinen Partner mache, weil er anders ist als sonst. Wenn ich mir Sorgen mache, dass meine Großmutter in letzter Zeit sehr vergesslich wirkt. Wenn ich mir Sorgen mache, ob mein Kind auch alles kann, was von ihm gefordert wird.

Der Spruch gibt mir Mut und Kraft, dass da noch einer ist, dem ich meine Sorgen anvertrauen kann. Gott. Allein, dass ich weiß, dass er da ist und mir zuhört, tut mir gut. Gott macht die Sorgen nicht weg, ich begrüße sie auch noch am nächsten Morgen. Aber ich weiß, ich kann sie ihm erzählen und anvertrauen.

Ein fröhliches Sorgen-Werfen wünscht Benjamin Themel.