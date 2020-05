Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führung durch das historische Mühlhausen

Gleich zwei Stadtführungen werden dieses Wochenende in Mühlhausen angeboten. Beginn ist am Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai, jeweils 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20. In etwa eineinhalb Stunden geht es quer durch den historischen Kern der mittelalterlichen Reichsstadt.

Auch hier gelten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. So dürfen maximal 15 Personen teilnehmen, die Maskenpflicht und die Abstandsgebote müssen eingehalten werden. Zudem sollen keine Gebäude betreten werden, informierte ein Sprecher der Tourist-Information auf Nachfrage. Die Führung kostet fünf Euro pro Person.

Weitere Infos Telefon: 03601/404 770