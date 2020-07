Mühlhausen. Öffentliche Altstadtführung finden in Mühlhausen am 11. und 12. Juli statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führungen durch die Mühlhäuser Altstadt

Öffentliche Altstadtführung finden in Mühlhausen am Samstag, 11. Juli, und am Sonntag, 12. Juli, statt. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Ratsstraße 20. Die Gruppenstärke ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Deshalb wird eine Anmeldung empfohlen unter Telefon: 03601/40 47 70. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht und die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.