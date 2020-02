Bad Langensalza. 1944 wurden die Häuser 77 bis 81 in der Langen Straße in Langensalza durch Sprengbomben zerstört. Im Volksmund heißt das Teilstück Bombenfleck.

Fundstück (237): Der Bombenfleck

Im September 1905 kamen drei neue Eskadrone-Reiter-Soldaten am Bahnhof der Stadt ein. Vorher waren sie in Braunschweig und Potsdam stationiert. Sie vervollständigen das seit Oktober 1900 hier stationierte Jäger-Regiment zu Pferde Nummer 2 in der Kaserne. Der Kommandeur war Oberst Harro von Brauchitsch. Am 24. März 1944 wurden in der Langen Straße die Häuser 77 bis 81 von der Reinigung Jänisch bis zur Treisch-Mühle des Max Quellmalz durch Sprengbomben zerstört. Heute ist dieses Teilstück im Volksmund der „Bombenfleck“. Auf dieser Fläche ist die Parkfläche am Wiebeckplatz.