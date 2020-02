Der Botanische Garten in Bad Langensalza erlebte 2019 den größten Besucherzuwachs der städtischen Parks. 2020 bleibt er wegen der Bauarbeiten an der benachbarten Therme geschlossen.

Gärten im Aufwind, Wipfelpfad mit Rückgang

Mehr Gäste und Übernachtungen in der Hainich-Region, mehr Besucher in der Therme und in den Bad Langensalzaer Themengärten, aber Rückgang auf dem Baumkronenpfad – das ist die vorläufige Tourismus-Bilanz für 2019.

Die endgültige Zahl der Ankünfte und Übernachtungen in der Kur- und Rosenstadt steht noch aus. Ein Aufwärtstrend war laut der Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH, Annett Standhardt, aber bis Ende Oktober schon absehbar. Für die Hainich-Region liegt die komplette Bilanz schon vor: Demnach stieg die Zahl der Gäste-Ankünfte auf 154.840, gut 4300 mehr als im Vorjahr. Bei Übernachtungen gab es einen Zuwachs um 14.500 auf fast 499.000. Die Verweildauer der Gäste lag im Schnitt bei 3,2 Tagen. Höher war sie landesweit nur im Saaleland und in der Rhön. Damit trug die Region auch zu einem neuen Landesrekord bei: Erstmals wurden in Thüringen 2019 laut Statistischem Landesamt mehr als 4 Millionen Ankünfte und über 10 Millionen Übernachtungen verzeichnet. In den vier eintrittspflichtigen Gärten in Bad Langensalza wurden gut 109.000 Besucher gezählt, das waren fast 18.000 mehr als noch 2018, wie Annett Standhardt mitteilte. Die meisten Besucher (rund 54.000) gab es im Japanischen Garten, gefolgt vom Rosengarten (32.600) und Botanischen Garten (knapp 14.000), der den stärksten Zuwachs (plus 7084) verzeichnete. Das Arboretum besuchten knapp 9100 Gäste. In der Tourist-Information Bei der Marktkirche gingen die Besucherzahlen im vergangenen Jahr leicht zurück, um 540 auf gut 19.800. Die Therme registrierte laut Standhardt per Oktober gut 177.400 Besucher Das waren mehr als bis zum Oktober 2019. Im Vorjahr gab es dort 201.000 Gäste. Einen Besucherrückgang hat es 2019 auch beim Baumkronenpfad gegeben, von 162.000 auf 150.000; ebenso im Wildkatzendorf Hütscheroda (29.500 auf 27.400) und im Nationalpark insgesamt, von 330.000 auf 315.000.