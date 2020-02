Gäste aus Thamsbrück und Mühlhausen beim Karnevalsumzug in Großengottern

Zum Glück hatte Peter Meißner, der Zugchef von St. Bock in Großengottern, rechtzeitig Kontakt mit Petrus aufgenommen, wie er selbst sagte: Bei trockenem, recht warmem und nicht zu windigem Wetter wälzte sich der Karnevalsumzug durch Großengottern. Es war im ganzen Landkreis der einzige am Faschingssamstag, nachdem sich der Bad Langensalzaer LCC aufgelöst hat und mit ihm der Umzug dort.

So freuten sich die Großengotterner auch über einen riesigen Showtruck des Thamsbrücker TCC, der hier ein neues Exil fand und den krönenden Abschluss des närrischen Wurms bildete. Ebenso Premiere feierte im Zug der Tanzsportverein Unique aus Mühlhausen. Auch der örtliche Reitclub St. Walpurgis war mit einem Wagen dabei, wie auch der Mülverstedter VCC.

Aus dem St. Bock-Verein, der in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, rekrutierten sich gleich mehrere Wagen und Laufgruppen, vom Elferrat und der Garde bis zu den „Lästerschwestern“, die auch auf der Bühne stehen. Gemäß dem diesjährigen Motto „Den 65. feiert der Bock - im Ballkleid oder Lumpenrock“ hatten die Frauen Ballkleider gewählt und waren damit eine echte Augenweide im Zug. Sie bildeten außerdem das „Team Prinzessin“, weil Franziska I. aus ihren Reihen kommt.

Schlüssel- und Machtübergabe (von links): Ortsbürgermeister Thomas Schneider, Das Prinzenpaar Michael II. und Franziska I. und Landgemeindechef Uwe Zehaczek. Foto: Klaus Wuggazer

Um die 400 Teilnehmer waren es wohl insgesamt, sagte Meißner. Traditionell gibt es auch besondere Gruppen aus dem Ort, wie „de Bipsnasen“, zu denen rund 20, vor allem junge Leute gehören, die dem Karneval freundschaftlich verbunden sind. Thomas und Doris Niebergall, die Gründer, freuen sich, dass die Gruppe seit vier Jahren sogar über einen eigenen Wagen verfügt. Noch so eine Gruppe ist der Donnerstagsclub, der auf eine regelmäßige, gemütliche Runde beim Bier zurückgeht. Dessen Wagen glänzte mit dem originellen Spruch „Bier hat 5 Prozent – wie unser Ministerpräsident“.

Für Musik sorgte neben der Beschallung von den Wagen, der Mühlhäuser Spielmannszug Sachsensiedlung. Sie alle wurden vom Publikum an den Straßen mit vielfachem Helau gefeiert, im Gegenzug regnete es immer wieder Kamelle.

Der Zug führte vom Vereinsheim in den Kittel, wo das Prinzenpaar Franziska I. und Michael II.l zuhause abgeholt wurde. Die Hoheiten sorgen traditionell für einen Imbiss samt Umtrunk – nicht nur für den Elferrat. Die beiden verköstigten mit ihren Helfern den ganzen Zug und weitere Gäste auf der Straße. Prinzessin Franziska Portwich ist eine hundertprozentige Karnevalistin, die auch beim Bühnenprogramm mitwirkt – und damit auch ihren Mann Michael mitzieht.

Im Rathaus, der nächsten Station, kam es dann zur Schlüsselübergabe von Ortschaftsbürgermeister Thomas Schneider und Landgemeindechef Uwe Zehaczek – es war sein erster Karneval in diesem Amt – an die neuen Regenten, zu denen auch das Kinderpaar Linda I. und Richard I. gehört. Schneider lobte in Reimform und mit Augenzwinkern das diesjährige Programm der Gotterschen Narren und würdigte das große Engagement alle Beteiligten. Vereinschef Andreas Schein bedankte sich im Gegenzug. Danach ging es im Tross zurück ins Vereinsheim, wo mit offenem Ende in allen Räumen gefeiert wurde.