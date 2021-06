Gas mit Bremse verwechselt: Lkw stoppt in Diedorf Irrfahrt

Die Polizei meldet aus dem Unstrut-Hainich-Kreis außerdem einen besonders dreisten Dieb.

Gas mit Bremse verwechselt: Lkw stoppt Irrfahrt

Eine 80-jährige Autofahrerin wollte Dienstagvormittag mit ihrem VW Golf in der Kirchrainstraße in Diedorf parken. Dabei verwechselte die Seniorin nach eigenen Angaben das Gas mit der Bremse und kollidierte mit einem abgestellten Renault Clio. Ein auf der Gegenfahrbahn haltender Lkw mit Anhänger stoppte schließlich die Irrfahrt der Rentnerin. Die Frau verletzte hierbei leicht. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Kurz nach 10 Uhr war die Straße wieder frei.

Dieb wirft Kettensägen über Zaun

Gegen einen 38-jährigen Mann aus Mühlhausen ermittelt die Polizei seit Montag wegen des Verdachtes des Diebstahls. Ihn erwischten am Nachmittag Mitarbeiter des Baumarktes Am langen Rasen in Ammern, als er zwei Kettensägen über einen Zaun warf. Die Polizisten entdeckten im Rucksack des hinreichend polizeibekannten Mannes weiteres Diebesgut. Insgesamt hatte er Waren im Wert von 360 Euro zur Seite geräumt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

