Gastgeber Bad Tennstedt mischt beim karnevalistischen Tanz ganz vorne mit

Bad Tennstedt. Der Tennstedter Karnevalverein holte nach drei Jahren Pause Tanzmariechen und Garden für den Wettbewerb in die Kurstadt und mischte in einer Kategorie ganz vorne mit.

Beim Unstrut-Hainich-Tanzturnier am Samstag in Bad Tennstedt haben sich Tanzgarden, Tanzmariechen und Showtanzgruppen aus Thüringen und Sachsen nach drei Jahren Pause ein Stelldichein gegeben. Mit dabei waren auch Mariella Dittrich (vorne, von links), Nala Schmidt und Lina Liv Müller vom Tennstedter Karnevalverein mit einem Auftritt als Clowns. Die Gastgeber aus der Kurstadt konnten 17 Vereine begrüßen und belegten in der Altersklasse der Über-15-Jährigen im Gardetanz den ersten Platz unter acht Vereinen.

Die Ergebnisse (Auswahl):

Altersklasse I (Jugend / Jahrgänge 2012 - 2017)

Gardetanz: 1. Faschingsverein Seebenisch; 2. Burkhardtsdorfer Carnevals Ausschuss; 3. Tanzsportverein; 4. Tennstedter Karnevalverein

Tanzmariechen: 1. Marie-Luisa Lewalder (Faschingsverein Seebenisch); 2. Nele Kerner (Faschingsverein Seebenisch); 3. Tara Jahn (Teenie Dance Group Haselta); 4. Hanna Methfessel (Festkomitee Erfurter Karneval); 5. June Ramsthaler (Karneval Club Alach)

Schautanz: 1. Kultur- und Faschingsverein Seebenisch; 2. Tanzsportverein Greiz; 3. Tennstedter Karnevalverein

Altersklasse II (Junioren / Jahrgänge 2008 - 2011)

Gardetanz: 1. Kultur- und Faschingsverein Seebenisch; 2. Tennstedter Karnevalverein; 3. Faschingsverein Effelder

Tanzmariechen: 1. Nora Helene Wetzel (Kultur- und Faschingsverein Seebenisch); 2. Ksenia Schmelzer (Lauterbacher Carneval Verein 1983); 3. Amelie Rebischke (Tennstedter Karnevalverein); 7. Florentine Saalfeld (Tennstedter Karnevalverein)

Schautanz: 1. Kultur- und Faschingsverein Seebenisch; 2. Tennstedter Karnevalverein; 3. Tanzsportverein Greiz

Altersklasse III (Ü15 / Jahrgänge ab 2007)

Gardetanz: 1. Tennstedter Karnevalverein; 2. Kultur- und Faschingsverein Seebenisch; 3. Tanzsportverein Greiz

Tanzmariechen: 1. Maxi Lippert (Tanzsportverein Greiz); 2. Jenny Sabisch (Burkhardtsdorfer Carnevals Ausschuss); 3. Anna Kellner (Leinefelder Carneval Verein)

Schautanz: 1. Kultur- und Faschingsverein Seebenisch; 2. Tennstedter Karnevalverein