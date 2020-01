Geld aus Krankenhaus-Überschüssen und Gartenanlagen-Erhalt

Bad Langensalza kann es sich nicht mehr lange leisten, auf die Entnahme von Überschüssen aus dem Krankenhaus zu verzichten. Das sagte Dagmar Kleemann, Vorsitzende der Fraktion SPD-Grünen am Freitagabend beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins. Ihrer Ansicht nach könne die Stadt nur mit diesem Geld künftig noch freiwillige Leistungen bezahlen, präzisierte sie im Gespräch mit unserer Zeitung die Aussage. Dabei ginge es lediglich um die Überschüsse, die nach Abzug von fairen Löhnen und nötigen Investitionen im Hufeland-Klinikum übrig bleiben.

Das Vermögen des Krankenhauses beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro. Der Unstrut-Hainich-Kreis, der mit 73,1 Prozent Anteil Gesellschafter des Klinikums ist, hatte im Frühjahr 2019 beschlossen, Krankenhaus-Ausschüttungen zuzulassen. Mit dem Geld will er den Haushalt konsolidieren.

Die Stadt Bad Langensalza blockiert das bis heute. Der Stadtrat hat seine Zustimmung mit mehrheitlichem Beschluss verweigert. Weil Bad Langensalza mit 26,9 Prozent auch Krankenhaus-Mitgesellschafter ist, würden der Stadt ebenfalls Ausschüttungen zustehen. Die SPD hatte immer für eine Entnahme aus den Überschüssen plädiert, da die knappen Haushaltsmittel Bad Langensalza vor Herausforderungen stellen. „Und ich stehe dazu“, wiederholte Kleemann am Freitag ihren Standpunkt im Alpha-Hotel, wo das Neujahrstreffen stattfand. Zuvor hatte sie bereits in ihrer Rede erklärt, die SPD sei für einen Tarifvertrag für die Klinik-Beschäftigten, den Landrat Harald Zanker (SPD) bereits 2019 ins Gespräch brachte.

Festhalten will die Stadt-SPD auch an ihrem Standpunkt zur Kleingarten-Anlage „Am Volkspark“. Es gebe kein Rütteln, die Anlage müsse erhalten bleiben. Die Stadt will das Gartenareal zu Bauland machen. Trotz langer Proteste weicht sie nicht von den Plänen ab.

Seit der Stadtratswahl 2019 bildet die SPD im Stadtrat mit den Grünen eine Fraktion. Der Ortsverein der Bad Langensalzaer SPD kann in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen blicken. Dieser ist laut Vorsitzendem Ronny Thomas dank drei Neuzugängen auf 33 Mitglieder gewachsen. Eine Meilenstein legte der Ortsverein im April 2019 mit der Eröffnung der „Lokal(en) Schnittstelle“, die eher öffentliches Wohnzimmer als Bürgerbüro sein soll.