Gemeinsames Erinnern bei der Jubelkonfirmation im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza. Viele Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis denken gern zurück an ihre eigene Konfirmation. Jetzt können sich Jubilare anmelden und sich noch einmal gemeinsam erinnern.

Für die diesjährige Jubelkonfirmation, welche an den Sonntagen 7. Mai im Ortsteil Ufhoven, 14. Mai in Bad Langensalza und 28. Mai im Ortsteil Thamsbrück stattfindet, bittet das Pfarr- und Gemeindebüro vom Evangelischen Pfarrbereich Bad Langensalza um Rückmeldung der ehemaligen Konfirmanden der Konfirmationsjubiläen 25 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre und weitere.

Anmeldung (Name, Anschrift, Telefonnummer, Jubiläumsjahrgang) bitte bis zum 15. April schriftlich an: Evangelische Kirchengemeinde, Auf dem Berge 9, 99947 Bad Langensalza oder per E-Mail: info@evangelische-kirche-lsz.de. Die Jubilare sind gebeten, auch Personen zu informieren, die nicht in Bad Langensalza wohnen.