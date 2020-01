Generationswechsel: Der Nachwuchs wächst ins Ensemble hinein

Es ist immer wieder ein kleiner Generationswechsel. Aus einem Ensemble wachsen die älteren Mitglieder heraus, jüngere müssen – möglichst schnell – die Lücken füllen. Beim Gitarrenensemble der Kreismusikschule ist es nicht anders.

Sigrun Meißner, die das Ensemble vor elf Jahren mit sechs ganz jungen Musikschülern gegründet hat, verabschiedet drei Zwölftklässler, die in den kommenden Monaten mehr Zeit in die Abiturvorbereitung stecken wollen als in das Erarbeiten neuer Stücke: Alina Peters, Lisa-Marie Moschkau und Sebastian Rössler werden mit dem neuen Jahr nicht mehr ihre Plätze besetzen. Ein ganz junges Mädchen steht bereit, eine Viertklässlerin, der Meißner Mitte Dezember erstmals Ensemblenoten in die Hand gab. „Sie war aufgeregt, wollte am liebsten schon gleich anfangen zu üben.“

Bewährungsprobe Konzert: Wer im Ensemble spielt, lernt schneller, meint die Leiterin der Gitarrengruppe. Foto: Sylvia Mikulik

Johanna Mikulik (11) und Jakob Dennstedt (12) sind dann nicht mehr die Jüngsten in der Gruppe. Das Ensemble weist altersmäßig eine große Breite auf. Der Älteste ist Karl-Heinz Hebestreit mit 61.

Drei Lehrer für Gitarrenschüler

Etwa 80 Gitarrenschüler gibt es nach Aussage von Meißner an der Kreismusikschule mit ihren beiden Standorten in Mühlhausen, am Lindenbühl, und in Bad Langensalza, im Kultur- und Kongresszentrum.

Drei Lehrer kümmern sich um die Ausbildung: Neben Meißner auch Bernd Spooren und Uwe Schneider, der das Spiel mit der E-Gitarre lehrt. Immer wieder sind auch sie auf Nachwuchssuche für das Ensemble. Weniger als zwölf Musiker dürfen es dort nicht werden. „Das ist die Schmerzgrenze nach unten, denn wir spielen vierstimmige Sätze“, sagt Meißner. Sie weiß: Der besondere Klang eines Ensembles bedingt eine angemessene Zahl der Musiker.

Als sie jüngst beim Landesorchesterwettbewerb in Sondershausen spielten, waren es 16 junge Musiker, die die Kreismusikschule mit Namen Johann Sebastian Bach vertraten. Es war die erste Teilnahme des Ensembles an diesem Wettbewerb, die Jury bescheinigte ihm einen „sehr guten Erfolg“. „Viele Musikschulen bringen gar nicht erst ein Ensemble zustande. Wir haben ja auch noch die Bigband, das Kammer- und das Blasorchester. Das ist schon eine große Leistung für unsere doch recht kleine Musikschule“, sagt Meißner, die die Verantwortung für die Außenstelle in Bad Langensalza trägt.

Besondere Qualitäten im Ensemble

Das Spiel im Ensemble verlange andere Qualitäten als das solistische Spiel. „Die Schüler lernen anders, lernen schneller, Noten zu lesen, sich in Lagen aufzuhalten, wo sie sonst nicht zu Hause sind, sind rhythmisch und auf dem Griffbrett besser als die, die nur solistisch spielen.“ Und das Spiel im Ensemble motiviert: „Nur mit Einzelunterricht würden viele wohl nicht so lange durchhalten, und manche Freundschaft, wie die zwischen Alina, Lisa-Marie und Sebastian wäre wohl nie entstanden ohne das gemeinsame Hobby.“ Wer will, wächst in ein Ensemble hinein, davon ist sie überzeugt. „Aber man muss trainieren – das ist in der Musik nicht anders als beim Sport.“