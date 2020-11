Geschenke für Bewohner von Mühlhäuser Pflegeheim

Die Bewohner des Wohn- und Pflegezentrum am Lindenbühl sollen Geschenke bekommen. Mario Bartholomä (rechts) und Einrichtungsleiter Ingo Schulze unterstützen die Aktion.

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen dürfte in der Vorweihnachtszeit vor allem für Menschen in Pflegeheimen eine zusätzliche Belastung bedeuten. Wie man den Bewohnern dennoch eine Freude zu Weihnachten bereiten kann, darüber haben sich Mario Bartholomä von der Mühlhäuser Initiative Make und Ingo Schulze, der Leiter des Wohn- und Pflegezentrums (WPZ) am Lindenbühl Gedanken gemacht.

„Ich hatte die Idee, kleine Präsente zu sammeln, um sie Heiligabend an die älteren Bewohner zu verteilen“, sagt Bartholomä. Die Wahl fiel dabei auf das WPZ. Bereits für seine Corona-Konzerte hatte er mit seiner Veranstaltungsagentur Kontakt mit der Einrichtung geknüpft.

In drei Wohngruppen leben hier 41 Bewohner, erklärt Einrichtungsleiter Ingo Schulze. Gäste können sie derzeit nur in einer Besucherschleuse empfangen. Körperliche Nähe soll vermieden werden. Die Bewohner abzuholen ist möglich. Es sei ein Spagat, den die Pflegeheime vollführen müssten, so Schulze. Denn regelmäßige Besuche ihrer Angehörigen seien für die Älteren wichtig. Durch die geringe Größe der Einrichtung und ihre familiäre Struktur könne man die Beschränkungen etwas kompensieren.

Mario Bartholomä denkt bei seiner Geschenkaktion vor allem an nette Kleinigkeiten – vielleicht eine weihnachtliche Dekoration, ein Schwibbogen, Bilder oder Topfpflanzen. „Etwas, das man auch seinen eigenen Eltern schenken würde.“ Für Mitte Dezember sei ein Weihnachtskonzert für die Bewohner geplant.

Ab Montag, 30. November, können die (unverpackten) Geschenke im Café International (Görmarstraße 10) abgegeben werden. Zwei Wochen lang, montags bis freitags, 13 bis 17 Uhr, werden sie angenommen und gesammelt, anschließend gesichtet und verpackt.

Weitere Informationen unter Telefon: 03601/4726807 oder 0157/37829768.