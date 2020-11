Graesersturm in Bad Langensalza: Eine Bastion mit zeitgemäßem Anbau

Graesers Turm markierte einst die Stelle, an der der Mühlstrom in die Altstadt von Bad Langensalza floss.

Bad Langensalza. In den Turm geschaut (2): In dem Ensemble am Bad Langensalzaer Lindenbühl trifft Moderne auf Mittelalter.

Die Verbindung von mittelalterlicher Baukunst mit heutiger Architektur ist am Lindenbühl eindrucksvoll zu sehen. Hier erhebt sich seit Hunderten Jahren ein 22 Meter hoher Turm. An die herausgeputzten, hellen Travertinsteine schließt seitlich ein zweigeschossiger Anbau an, mit Holzverkleidung und großen Fenstern, die viel Licht ins Innere lassen. Eine metallene Außentreppe verbindet beide Gebäude und führt in die ersten beiden Geschosse des Turms.