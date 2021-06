Grillaktion als Dankeschön für Beschäftigte im Hufeland-Klinikum

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Rotary-Club hat den Angestellten des Klinikums in Mühlhausen und Bad Langensalza für ihren Einsatz in der Corona-Krise mit einer Grillaktion gedankt.

Für ihren Einsatz in der Corona-Krise hat der Rotary-Club Mühlhausen den Angestellten des Hufeland-Klinikums mit einer Grillaktion gedankt. Mehr als 500 Rostwürste und 300 Gemüsepäckchen gingen an die Mitarbeiter an den beiden Standorten in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Dass die Patienten weiter auf hochem fachlichen Niveau versorgt werden konnten, sei dem unermüdlichen Einsatz der Belegschaft zu verdanken, erklärte Jonas Urbach, Präsident des Rotary-Clubs Mühlhausen. So sei die Idee entstanden, die Hufeland-Mitarbeiter mit einem Thüringer Grillgenuss zu überraschen. Der Mühlhäuser Schlachthof wirkte federführend bei der Grillgut-Bereitstellung und des Personals am Rost.