Petra Hermann wird, so wie 2019, zur Jury im Marmeladenwettbewerb zum Vogteier Herbstfest gehören.

Große Bühne für Vogteier Vereine in Oberdorla

Oberdorla. Wer kocht die beste Marmelade? Wer besonders Leckeres gekocht hat, sollte am Samstag nach Oberdorla kommen.

Zum zweiten Mal wird am Samstag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr nach Oberdorla zum großen Herbstfest der Vereine eingeladen. Gastgeber ist Torsten Stollberg, der Leiter des großen Möbelhauses an der Eisenacher Landstraße. „Die Vogtei hat ein solch großes, buntes Vereinsleben zu bieten, wie ich es anderswo noch nicht erlebt habe“, schwärmt Stollberg. Das Fest soll den Vereinen Bühne geben, sich vorzustellen.

Dabei ist alles, was die Vogtei ausmacht: Die Handballer sind es ebenso wie die Rechnungsgesellschaften, die die Verpflegung übernehmen und den Erlös in die kommende Kirmes stecken können, das Deutsche Rote Kreuz und Trachtengruppe und Karnevalisten. Und natürlich erhalten auch die Schulen und Kindergärten ihren Auftritt. Es ist ein überaus dicht getaktetes Programm auf drei Veranstaltungsflächen: im Haus, auf dem Gelände und auf einer Bühne.

Bester Marmeladenkochwird gesucht

Ausgelobt ist – so wie zur Premiere des Festes 2019 – auch wieder ein Marmeladen-Wettbewerb. Gesucht wird der beste Marmeladenkoch. Die Marmeladen können am Samstag vor Ort abgegeben werden. Stollberg rechnet mit einer großen Resonanz, die noch über die von vor drei Jahren hinaus geht; damals waren 90 Gläser zu testen. „Wir haben die Jury prominent besetzt und wegen des zu erwartenden großen Zuspruchs noch einmal aufgestockt.“ Um 17 Uhr, zum Finale, soll der Sieger feststehen. Erwartet wird auch der Thüringer Fernsehkoch Herbert Frauenberger. Er signiert seine Bücher und gibt Tipps zum Kochen.

Vogteier Herbstfest der Vereine, Samstag, 10. September, ab 11 Uhr