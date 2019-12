Großer Auftritt für kleine Musiker

In Mühlhausen gehört der Abend den Ensembles und Orchestern, in Bad Langensalza den Solisten. Das ist die Devise bei den Weihnachtskonzerten der Kreismusikschule, mit denen sie an ihren beiden Standorten zu Gast ist. Donnerstagabend im Friederikenschlösschen in der Kurstadt.

Der Musikschulleiter Christian Rangnick schwärmt vom Ambiente des Schlösschens, „es müssen nicht die großen Räume sein, nicht Quantität, sondern Qualität.“

Pauline Müller war in Bad Langensalza mit der Querflöte zu erleben. Foto: Claudia Bachmann

Rund 100 Musikschüler werden in der Außenstelle in Bad Langensalza, im Kultur- und Kongresszentrum, ausgebildet. Insgesamt zählt die Kreismusikschule 700 junge und auch ältere Lernende – vorrangig in Mühlhausen, aber auch in Heyerode, wo Rangnick selbst sieben Klavierschüler unterrichtet, und in Lengenfeld unterm Stein. Dort gibt es für Fünf- und Sechstklässler die Möglichkeit, eine Bläserklasse zu besuchen. Die Ältesten seien jetzt in der zwölften Klasse, sagt Lehrer Holger Strüber. „Damit können sie kulturelle Veranstaltungen in der Schule und auch in den Orten selbst ausgestalten.“ Musik gehöre eben nicht nur in die Stadt, sondern auch aufs Land.

In Bad Langensalza kommen nach Aussage von Außenstellenleiterin Sigrun Meißner viele der Schüler aus den umliegenden Dörfern – zwischen Tonna, den Heilinger Dörfern und Weberstedt. Ihnen auch sollte das Konzert eine Auftrittsmöglichkeit bieten.

Michelle Fröbe – hier mit Sigrun Meißner, der Leiterin der Außenstelle Bad Langensalza – zeigte, was sie an der Gitarre kann. Foto: Claudia Bachmann

Für die musikalischen Glanzpunkte des Abends sorgte mit Martha Kannenberg am Klavier ein Mühlhausen-Import. Die Zehntklässlerin vom evangelischen Schulzentrum brillierte mit Bach und Debussy. Weil es in Bad Langensalza seit wenigen Wochen einen neuen Klavierlehrer gibt und sich Schüler und Lehrer erst aneinander gewöhnen müssten, habe man diesen Weg gewählt, so Meißner. So dominierten am Donnerstagabend im Schlösschen dann auch die Flöten und Gitarren, aber auch Violine, Klarinette und Trompete.