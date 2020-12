Grüne handeln in Sachen Biotonne

Die Grünen im Kreistag wollen noch im Dezember einen eigenen Antrag zur raschen Einführung der Biotonne einbringen. Das kündigte Fraktionschef Tino Gaßmann an. Zuvor hatte Landrat Harald Zanker (SPD) gesagt, dass die Tonne erst ab 2023 eingeführt werde.

Gaßmann: „Es ist schon ein trauriges Possenspiel, welches der Abfallwirtschaftsbetrieb gemeinsam mit dem Landkreis hier abliefert.“ Fast alle deutschen Landkreise kämen inzwischen ihrer seit 2015 geltenden Pflicht nach. Seine Fraktion werde in Kürze eine selbst erarbeitete Satzungsänderung zur Biotonne im Kreistag vorlegen. Wer selbst kompostiere, könne sich von der Tonne befreien lassen. „Eine weitergehende Freiwilligkeit ist nicht vorgesehen“, so Gaßmann. Der Landrat hingegen will die Tonne nur denen geben, die sie beantragen.

Unser Leser Gerald Schütz aus Oberdorla wies indes darauf hin, dass es seit 2015 keine Übergangsfrist mehr für die Einführung der Biotonne gebe. Das Thema habe die SPD im Kreis schon 1990 aufgemacht. 1994 startete ein Versuch im Altkreis Mühlhausen. Bio-Tonnen habe es in den Innenstädten von Mühlhausen und Bad Langensalza gegeben – laut Archiv unserer Zeitung ab 1998. Nach zehn Jahren sei alles eingestellt worden, so Schütz.