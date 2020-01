Grumbach. Sträucher und Stauden wurden am Spielplatz und im Ortskern in die Erde gesetzt. Weitere Pflanzungen sollen folgen

Grumbach profitiert von Grün-Projekt des Landkreises

Gemeinsam mit etwa 20 freiwilligen Helfern pflanzte Grumbachs Ortsteilbürgermeister Sebastian Schmidt (WIR) am vergangenen Wochenende Blühsträucher und Staudenmischpflanzen. Gearbeitet wurde am Spielplatz und im Ortskern. Darüber informierte das Landratsamt am Donnerstag. Denn die Aktion ist Teil der Initiative „Herzlich Grün – Lebensvielfalt zwischen Unstrut und Hainich“. Im Rahmen dieses Projekts sollen zum einen mehr grüne Inseln in der Region geschaffen werden. Zum anderen sollen die hier lebenden Menschen für ihren Lebensraum und Themen wie Natur, Landschaftspflege, Umweltbildung und Klimaschutz sensibilisiert werden.

Grumbach ist einer von mehrere Orten, die sich für das Projekt angemeldet haben. Vorgesehen sind weitere Pflanzungen – sechs Maßnahmen stehen der Mitteilung zufolge auf der Agenda. Wildstauden sollen im Ortskern, Hecken am Löschwasserbecken und Obstbäume an verschiedenen Stellen am Ortsrand gepflanzt werden.

„Wir freuen uns schon jetzt auf die erste Vegetationszeit“, wird Sebastian Schmidt zitiert. Mit Hilfe solcher Aktionen soll innerhalb der Dorfgemeinschaften, der Vereine und der Unternehmern eine Dynamik entstehen, die die Lebensvielfalt im Landkreis stärken und zur Aufwertung der großen und kleinen Orte beitragen soll – so die Idee des Konzepts.