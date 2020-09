Einblick in ihre Arbeit will die Grundschule am 26. September in Kirchheilingen am zwischen 9 und 12 Uhr geben. Wegen der Hygienevorschriften müsse man sich anmelden. Zur Auswahl stehen Termine um 9, 10 oder 11 Uhr. Die Gäste erhalten Einblick in alle Räume, können sich mit Lehrern und Erziehern und dem Schulkonzept vertraut machen, heißt es von der Schule.

Anmeldungen: Mail gs-kirchheilingen@ thepra.info; Telefon: 036043/748 922