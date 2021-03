Gute Aussichten für die Spargelsaison 2021 im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Spargelhof in Kutzleben bereitet sich auf die kommende Spargelsaison vor. 15 Erntehelfer aus Rumänien und Polen sind bereits dar, mehr als 140 werden noch in den nächsten Monaten kommen.

Trotz der Corona-Pandemie planen die Spargelhöfe im Kreis in diesem Jahr für eine normale Saison. Die ersten Erntehelfer aus Rumänien und Polen sind auf den Höfen in Kutzleben und Herbsleben bereits in der letzten Woche eingetroffen. Sie helfen derzeit bei den Vorbereitungen für die kommende Erntezeit.