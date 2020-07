Susan Voigt hat eine Kuriosität am Ortseingang von Mühlhausen entdeckt.

Guten Morgen Unstrut-Hainich-Kreis: Begrüßung ist alles

Begrüßungen sind immer so eine Sache. In der Familie fallen sie (meistens) herzlich aus, bei berufsbedingten Terminen eher förmlich und manchmal ist es auch einfach ein saloppes Hallo an eine Person im Supermarkt, die man zwar eigentlich gar nicht wirklich kennt, aber trotzdem das Gefühl hat, grüßen zu müssen.

Zumeist finden Begrüßungen ja zwischen Personen statt, doch mittlerweile lassen es sich auch viele Ortschaften nicht nehmen, ihre Besucher am Ortseingang mit einem Gruß zu empfangen.

Mitunter ist bei diesen Zeilen schon ziemlich Kurioses dabei. Was mich dieser Tage aber am Ortseingang unserer Kreisstadt empfing, brachte mich doch zum Schmunzeln. Kommt man nämlich aus Richtung Bad Langensalza nach Mühlhausen, wird man dort mit der Frage „Brennt’s im Schritt?“ begrüßt.

Sicher ist das eine berechtigte Frage, die die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung da stellt, ob es aber das erste ist, was Touristen oder Besucher lesen wollen, wage ich zu bezweifeln.

Laut Behörde erzielten solche Werbegeschichten in den letzten Jahren aber immerhin einen Rückgang um etwa 200 Infektionen. Mich hingegen erinnerte das Ganze lediglich an meinen Termin bei der Gynäkologin nächste Woche.