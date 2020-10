Guten Morgen, Unstrut-Hainich: Wenn alles rotiert, ist es hell

Um zu sehen, wie grade draußen das Wetter ist, brauche ich nicht vor die Tür gehen oder aus dem Fenster schauen. Es reicht ein Blick auf die innere Fensterbank.

Dort stehen zahlreiche Indikationsinstrumente, an denen ich exakt ablesen kann, ob es draußen Tag oder Nacht ist, dämmrig oder hell und wie intensiv die Sonne grade strahlt, wenn sie denn strahlt.

Herrscht draußen Volllichtlast, zeigt mir das eine historische Windmühle an. Ist es praktisch duster, meldet das eine Katze.

Alles dazwischen wird schrittweise verkündet von einem Hula-Mädchen aus Hawaii, dem huldvoll winkenden Papst, einer rotierenden buddhistischen Gebetsmühle, einem modernen Windrad, einer hüftwackelnden Kuh und einem, nun ja, swingenden Kothaufen.

All diese solarbetriebenen Figuren im Haushalt sind Geschenke, Fundstücke oder Mitbringsel. Etwa die Mühle von der berühmten Schlacht bei Valmy (die, wohl, weil so historisch, am wenigsten effizient arbeitet), die chinesische Winkekatze (die schon im Dunkeln loslegt) und das Windrad, das absurderweise Strom aus Sonnenlicht in nutzlosen Wind verwandelt statt Wind in Strom.

Gestern war übrigens ein echt wunderschöner Sonnenherbsttag. Woher ich das weiß? Auf der Fensterbank lief alles auf Hochtouren.