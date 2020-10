Seit Sonntag ist es offiziell: Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Bald heißt es wieder im Dunkeln aufstehen, im Dunkeln zur Arbeit gehen und im Dunkeln nach Hause kommen. Da finde ich es nur fair, dass wir wenigstens in dieser einen Nacht eine Stunde gut geschrieben bekommen.

Und zumindest bei uns standen am Sonntagmorgen alle Zeichen auf Ausschlafen. Das Kind übernachtete nämlich am Wochenende auswärts – ein wichtiger Faktor, wenn man die Stunde mehr tatsächlich mit Schlafen verbringen möchte.

Allerdings hatte ich die Rechnung da ohne eine weitere Mitbewohnerin gemacht: Der Katze war nämlich die verlängerte Schlafenszeit herzlich egal. Pünktlich um 5 Uhr (Winterzeit) stiefelte sie das erste Mal übers Bett, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Futternapf seit etwa neun Stunden (Sommerzeit) nichts Fressbares mehr aufwies.

Die Strategie, mich tot zu stellen, nützte nichts. Sie setzte sich in den Flur und fing an, ihren Hunger lautstark kundzutun. Nach etwa einer Stunde gab ich auf. Ich war wach und gab ihr, was sie wollte. Als sie ihre Mahlzeit beendet hatte, tapste die Katze schließlich zum Sofa und da schlief sie dann den Rest des Tages – für sie war es ja auch verdammt früh gewesen.