Haus der Spuren zeigt unbekannte Fotos aus Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Bilder aus dem Jahr 1954 wurden mit Hilfe des Stadtmuseums gefunden.

Bisher unveröffentlichte Fotos aus der frühen DDR-Zeit in Bad Langensalza sind nun im Haus der Spuren zu sehen. Wie der Verein mitteilt, entstanden die Bilder am 1. Mai 1954. Sie zeigen Feierlichkeiten und eine Parade in der Stadt. Auffällig sei die allgegenwärtige sozialistische Propaganda im Straßenbild. „Das könnte daran liegen, dass dieses Event weniger als ein Jahr nach den Aufständen im Juni 1953 stattfand und der Staat sich stark und geeint zeigen möchte“, so der Verein.

Die Bilder ergänzen nun ein Wandgemälde im Eingangsbereich. Dort waren bisher Impressionen aus der Stadt aus den 1920er- und 1940er-Jahren zu sehen. Die neuen Fotos seien mit Hilfe von Museumsleiter Stefan Schuchardt gefunden worden.

Zu sehen sind die Bilder und die weitere Ausstellungen am Mittwoch, 7. Juli, ab 15 Uhr. Da veranstaltet der Verein einen Tag der offenen Tür. Von 17 bis 19 Uhr soll es zudem eine Führung durch das Haus der Spuren in englischer Sprache geben, geleitet vom Vereinsvorsitzenden Michael Luick-Thrams.

Tag der offenen Tür im Haus der Spuren, 7. Juli, ab 15 Uhr, Unterm Berge 24, 99947 Bad Langensalza, Eintritt frei