Heißer Hund zum Frühstück

Der Kindergeburtstag ist wegen Corona abgesagt und im Kühlschrank warten nun 32 Würstchen darauf, erhitzt und zum Verzehr zwischen 64 Brötchenhälften gepackt zu werden. Die Hotdogs hatten sich die Jungs für ihre Party gewünscht, die nun nicht stattfindet. Zehn Mäuler, die fehlen.

Wenigstens ist deshalb genügend Essen im Haus für die nächsten Tage – zumindest grundsätzlich. Denn ich weiß gar nicht, ob einem die „heißen Hunde“ im Weißbrotkleid irgendwann nicht doch zu den Ohren raus kommen. Einen kleinen Teil der Würste haben wir bereits am Sonntagabend verspeist, ganz nach dem herkömmlichen Rezept des schwedischen Nationalgerichtes, mit Ketchup, Senf, süßen Gurken in Scheiben und Röstzwiebeln. Sie kennen den Aufbau sicher vom Besuch des schwedischen Möbelhauses, der ohne den Hotdog am Ende nicht mal halb so reizvoll ist.

Am Montag hatten die Jungs morgens bereits Appetit auf das schnelle Gericht, was dazu führte, dass meine Frau um 7.15 Uhr beim Kaffee erklärte: „Ein Hotdog am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen“ und einer meiner Söhne einstimmte: „Ein Hotdog in Ehren kann niemand verwehren.“

Ich habe das dann mal kurz durchgerechnet. Wir könnten, wenn alle gut mitmachen, sogar schon Mittwoch nach der Kaffeetafel fertig sein.