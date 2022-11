Historisches Mühlhausen im Bild

Mühlhausen. Der Freundeskreis Mühlhäuser Museen bringt einen Kalender heraus. Der Erlös soll in ein neues Projekt auf dem Wehrgang fließen.

Erstmals bringt der Freundeskreis Mühlhäuser Museen einen Kalender heraus.

Die Monatsblätter zeigen Reproduktionen historischer Fotografien aus Mühlhausen. Das älteste Foto datiert dabei in das Jahr 1894 und zeigt das Kriegerdenkmal An der Burg. Das jüngste Foto stammt aus dem Jahr 1916 und hat eine belebte Marktszene vor der Kornmarktkirche zum Thema.

„Bemerkenswert, dass die historischen Fotos nicht nur Gebäude zeigen, sondern ebenso einen kleinen Einblick in das Leben der Menschen vor mehr als 100 Jahren gestatten“, heißt es von Iris Henning aus dem Vorstand des Freundeskreises Mühlhäuser Museen. Der Kalender im A3-Format ist in kleiner Auflage gedruckt worden, 500 Stück gibt es – 400 für Vereinsmitglieder, 100 für den freien Verkauf.

Der Erlös fließt mit in die Schaffung eines Dioramas des englischen Designers Doug Miller, das die Sage vom „Blinden Hessen“ darstellt und auf dem Wehrgang gezeigt werden soll, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Scholl.

Den Kalender gibt es in den Mühlhäuser Buchhandlungen sowie in der Tourist-Information und in den Mühlhäuser Museen.