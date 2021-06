Ich darf mich getragen wissen

Im geistlichen Wort zum Tage geht Andreas Piontek, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, der Frage nach: Was ist Glück?

Kürzlich nahm ich an einer Videoschalte von mittelständischen Unternehmern aus ganz Deutschland teil. Zu Beginn sollte jeder sagen, was für ihn Glück ist. Da wurde viel aufgezählt. Einer ist glücklich, weil sein Schwager nach schwerer Covid-19-Infektion wieder genesen ist. Eine andere, wenn die Familie zusammen ist. Wieder ein anderer, wenn sein Unternehmen die Corona-Zeit gut übersteht und er niemanden entlassen muss.

Glücklich sein – wer möchte das nicht? Und doch ist es nicht leicht zu finden, das Glück. „Du bist ein Glückspilz“ sagen wir, wenn jemand seinen Traumpartner gefunden, im Lotto gewonnen oder beruflichen Erfolg hat.

Oder gerade in dieser Zeit, wenn die Schüler einen guten Schulabschluss trotz erschwerter Bedingungen schaffen.

Viele werden glücklich sein, wenn die Corona-Einschränkungen gelockert werden und wieder mehr freieres Leben ermöglichen.

„Der hat aber Glück gehabt“ sagen wir, wenn jemand bei einem Unfall unverletzt blieb. In den Medien gibt es immer wieder glückliche Menschen zu sehen, leuchtende Augen, leuchtende Gesichter, oft Menschen, die offenbar auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Manch einer denkt dann vielleicht: So viel Glück möchte ich auch haben: ein Leben frei von Sorgen und Nöten. Was wäre das für ein schönes Leben? Lebensglück!

Es gibt Berater, die meinen, dass Glück planbar und machbar ist.

Wer sein Glück will, muss alles dafür geben, so nach dem Sprichwort: Jeder ist seines Glückes Schmied.

Ich finde schon immer: Das stimmt so nicht. Es gibt Menschen, die hart und viel gearbeitet haben, dennoch sind sie auf der Strecke geblieben. Irgendwann traf sie ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, eine Trennung, die ihnen die Beine weggeschlagen haben.

Und es gibt Menschen, die zwar nach außen hin alles haben, Erfolg und Anerkennung, aber die innerlich tief unzufrieden, unglücklich, leer und ausgebrannt sind.

In der Bibel findet sich die Bergpredigt Jesu. Er sagt: „Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“ Das ist ein schöner Gedanke. Er macht mich frei davon, allein für mein Glück zu sorgen. Ich darf mich getragen wissen. Sicher, Probleme und Sorgen sind damit nicht weg, aber sie bestimmen nicht mehr ausschließlich mein Leben. So bekommt vieles einen anderen Stellenwert im Leben.