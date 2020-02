Illebener Karneval glänzt mit Vielfalt auf der Bühne

Vom verschneiten Hochgebirge bis zu den heißen Stränden von Mallorca führte das Programm des Illebener Carneval-Vereins (ICV) zu dessen erster Festsitzung am Faschingssamstag im Bürgerhaus. Die knapp 60 Mitglieder und 18 Kinder des Verein sorgten im vollen Bürgerhaus für ein rund dreistündiges Programm, das keine Wünsche offen ließ.

Immer ein Hingucker ist in dem Bad Langensalzaer Ortsteil das aufwendig gestaltete Bühnenbild. Das zeigt in diesem Jahr eine alpine Kulisse samt zünftiger Berghütte und gelegentlich per Scheinwerfer täuschend echt imitiertem Schneegestöber. Etliche der Nummern ordneten sich in dieses Bild ein, wie zum Beispiel die Frauengruppe „Die alten Weiber“, zu denen auch Vereinschefin Carmen Diehl gehört

Nachwuchs in Aktion: Die kleinsten Mitwirkenden – hier beim Affentanz – sind gerade einmal drei Jahre alt. Foto: Klaus Wuggazer

Ihr Auftritt begann mit einem Skiausflug („Der Berg ruft“) einer rein weiblichen Truppe, die nicht nur ironisch ihre alters- und geschlechtsspezifischen Befindlichkeiten aufs Korn nahm, sondern auch ihre ausgeprägten Erfahrungen mit Männern mitteilten. Zum Beispiel mit Größenangaben. „25 Zentimer Schnee haben sie gesagt und jetzt sind’s nur zehn – aber wir Frauen sind das ja gewohnt.“ Die Nummer ging über in einen schwungvollen Ski-Tanz, womit die gar nicht so alten Weiber ihre Vielseitigkeit unterstrichen.

Mit seinem Skiurlaub befasste sich auch Büttenredner Volkmar Schönau, gleichzeitig ICV-Urgestein und zusammen mit Olaf Lukasek Sitzungspräsident. Er hatte im Supermarkt mit dem gleichnamigen Biermixgetränk einen Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden und war, obwohl in vielerlei Hinsicht altmodisch, nachhaltig unterwegs, dank eines von der Feuerwehr geborgten Skihelms und einer unkaputtbaren Russenjacke. Auch das Männerballett machte sich zum Schluss „Ab auf die Piste“.

Die Vielfalt der Tanzgruppen in Illeben ist bestechend: Schon die Kleinsten mit drei und vier Jahren machte beim Affentanz mit, den 13 Kinder unter zehn Jahren zeigten Die grün-weiße Garde vereint 13 junge Frauen von 10 bis 20 Jahren. Jugendliche Jungs und Mädchen in verschiedener Besetzung setzten eigene Akzente, unter anderem mit mehrfachen Malle-Tanzeinlagen. Einer weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Erna alias Thea Metzner, ebenfalls ICV-Urgestein“. Ihr Thema waren die Bürden des Alters mit speziellem und ziemlich deftigem Blick auf die Weiblichkeit.

Max Eichel brillierte als genervter Autofahrer mit scharfer Satire und geschliffener Sprache. Foto: Klaus Wuggazer

Herausragend war der Auftritt von Max Eichel als Autofahrer, dem besonders Senioren auf der Straße alles abverlangen. Zu seinem Einmarsch erklang das skandalumwitterte „Umweltsau“-Lied. Seine ganze Nummer erwies sich als gekonnte, scharf beobachtete Provokation; zudem brillierte er mit geschliffener Sprache, titulierte Kinder als „fortgeschrittenes Embryonalgewebe“ und Senioren als „Biorostlaube“. Selten, dass beim Dorffasching handwerklich so moderne, gut gemachte Satire zu genießen ist. Dennoch war sein Auftritt beim Seniorenfasching eine Woche zuvor auf recht geteiltes Echo gestoßen. Dabei gehört zum Karneval doch auch bissiger Humor.

Eher klassisch-klamaukig kamen dagegen Ralf und Ronald daher: Der einer wollte seine Schreibmaschine reparieren lassen, der andere suchte in dem Gerät verzweifelt den Akku, das DVD-Laufwerk und die Software zum Updaten. Er empfahl wärmstens das Internet für alles mögliche – aber sein Gegenüber erledigt genau dasselbe, nur eben analog.

Schön auch, dass im Programm alle Beteiligten namentlich gewürdigt werden; vor allem, dass dabei auch an die Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen gedacht wird, die trainieren, dekorieren, schminken, putzen, servieren, beschallen und beleuchten. Stellvertretend für alle verlieh Volkmar Schönau Technikern und Bedienungen dafür Orden.