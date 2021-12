In Mühlhausen und Bad Langensalza vier große Aktionen fürs Impfen

Unstrut-Hainich-Kreis. Diese und nächste Woche gibt es Impfangebote ohne Termin in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Die mobilen Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) sind diese Woche thüringenweit unterwegs – Samstag auch in Bad Langensalza im Depot von Funkemedien im Gewerbegebiet.

Zudem wird am Samstag bis zum Mittag an allen Thüringer Impfstellen – also auch auf dem Lindenhof in Mühlhausen und am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza – erneut die Aktion „Impfen ohne Termin“ angeboten.

Wie es von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen heißt, werde bei dieser Aktion mit einem mRNA-Impfstoff und dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft. Eine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna empfiehlt die Ständige Impfkommission Personen ab 30 Jahren. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Auffrischungsimpfung. Personen zwischen 18 und 29 Jahren können mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft werden.

Eine Drittimpfung ist mit diesem Impfstoff nicht möglich, heißt es von der KTV.

Termine: Bad Langensalza, Am Fliegerhorst 14, 11. Dezember, 12 bis 18 Uhr, Depot von Funkemedien, geimpft werden Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson. Mühlhausen, Lindenhof, Bad Langensalza, Hufeland, 11. und 18. Dezember, 7.30 bis 13.30 Uhr. Ohne Termin und ohne Anmeldung.